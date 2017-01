Туристическая фирма «Фестиваль» успешно работает в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Компания не имеет обязательств по продаже определенного количества туров от операторов, что позволяет подбирать варианты отдыха, соответствующие пожеланиям конкретного клиента. Основу предложений компании составляют экскурсионные туры. Всего предусмотрено около двадцати направлений. Это страны Западной Европы (Австрия, Бельгия, Италия, Румыния, Германия) и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Непал). Если для трансфера к месту назначения требуется перелет, то отправление может осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Екатеринбурга или Самары. В остальных случаях добраться до выбранной страны можно автобусным или железнодорожным транспортом.

В «Фестивале» также предлагают широкий выбор круизных туров. Направления могут быть самыми различными, от Средиземноморья до Антарктиды. В зависимости от региона различается и длительность путешествий. Круизы по Красному и Средиземному морям рассчитаны на 7-10 ночей, трансатлантические путешествия могут занимать до двух недель, длительность кругосветных плаваний еще больше. На официальном сайте компании представлен удобный инструмент поиска круизов. Клиенты могут выбрать регион, класс круизной компании или ее название, тип лайнера, длительность, даты и стоимость тура. Отправление может осуществляться из Одессы или Санкт-Петербурга, в зависимости от выбранного направления.

Немалое внимание в «Фестивале» уделяют организации образовательных туров. Предусмотрены краткосрочные курсы для взрослых и детей, а также длительное обучение в зарубежных университетах и колледжах. Основной упор делается на изучение языков: английского, немецкого, французского, итальянского, испанского. Есть и программы для подготовки к поступлению в магистратуру или бакалавриат зарубежных ВУЗов. Проживание может осуществляться в доме преподавателя или в студенческих общежитиях.

Туры на горнолыжные курорты Франции лучше планировать загодя, несмотря на большой выбор отелей на курортах, бюджетные предложения раскупаются задолго до открытия зимнего сезона. Более миллиона туристов ежегодно спешат туда, чтобы опробовать свои горные лыжи. Франция гарантирует не только отменные трассы, но и развитую инфраструктуру отдыха и развлечений для своих гостей.

Самый крупный, старейший из горнолыжных курортов Франции – Шамони. Олицетворение традиций французских горных лыж, член «The Best of the Alps». Общая протяженность трасс – 152 км, 49 подъемников. Относительно доступный, удобный и любимый горнолыжниками всех возрастов курорт.

Один из самых престижных горнолыжных курортов в мире – Межев, в одном ряду со швейцарскими Церматт и Санкт-Мориц. Катание на горных лыжах в этом живописном местечке Франции в регионе Рона подойдет как профессионалам так и начинающим горнолыжникам.

Ле Дез Альп – в местечке Дофине у подножия самого большого в Европе ледника – курорт Франции, где кататься на горных лыжах и сноуборде можно практически весь год. 100 горнолыжных трасс и 57 подъемников. Местная достопримечательность – искусственный ледяной грот на высоте 3400 метров.

Куршевель – самый роскошный и дорогой курорт «Трех Долин». Считается, что здесь самые ухоженные трассы и удобные подъемники, лучшие гиды, говорящие на русском языке и самые роскошные отели. Так и есть, курорт впечатляет любого, кто туда приезжает.

Мерибель – идеальное место для семейного отдыха и начинающих горнолыжников. В это уютное, тихое местечко горнолыжной Франции едут отдохнуть и покататься целыми семьями. Здесь же можно освоить сноуборд и беговые лыжи.

Хотя бы раз в жизни надо встретить Новый год в Париже! Приготовления к праздникам начинаются еще задолго до Рождества: Эйфелева башня превращается в сверкающую елку, витрины магазинов напоминают декорации к спектаклям, площади, квартиры и подъезды украшают елками и гирляндами, так что к Новому году Париж напоминает сказочную шкатулку, сверкающую и переливающуюся. По традиции в Новый год в Париже в одном из отелей на улице Риволи устраивают выставку рождественских елок от-кутюр знаменитых дизайнеров и флористов, кондитеров и ювелиров, дизайнеров и декораторов. Увидеть снег в Новый год в Париже - огромное желание каждого парижанина, так как зима редко радует их этим радостным явлением. Зато специально для любителей зимних забав под Новый год в Париже на высоте в 57 метров в Эйфелевой башне устраивают каток, куда могут одновременно прийти кататься до 100 человек, при наличии билета на Эйфелеву башню вход туда свободный, а прокат коньков бесплатный. Также под Новый год каток заливают перед зданием мэрии Парижа, и каждый желающий может там бесплатно кататься, прокат коньков и хранение вещей обойдется в 50 франков. Рождество для французов праздник семейный и его принято отмечать за столом в кругу семьи. Всем родным и знакомым рассылают открытки и дарят подарки. Основное блюдо праздничного стола индейка или гусь, паштет из гусиной или утиной печени и торт в форме полена. А на Новый год в Париже принято веселиться в компании с друзьями. Все рестораны и клубы Парижа на Новый год предлагают специальные развлекательные программы на любой вкус. Сразу после шумных посиделок принято устраивать праздничные гулянья на Елисейских Полях, забрасывая друг друга конфетти и серпантином. А тот, кто проснется 1 января увидит Большой Парижский парад, традиционно проходящий в Париже сразу после Нового года. Толпы ряженых с гигантскими куклами в сопровождении лазерного шоу разгуливают по улицам праздного города.